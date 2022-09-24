Beşiktaş'ın derbi kozu Rachid Ghezzal!

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbilerinde aktif bir görüntü çiziyor. Ghezzal, Ismael'in yine kozu olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbi kozu Rachid Ghezzal!
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24 Eylül 2022 10:11
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, milli aradan sonraki Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Siyah-beyazlıların saha içindeki liderlerinden biri olan Ghezzal, Valerien Ismael'in kozu olacak.

FENERBAHÇE DERBİLERİNDEKİ PERFORMANSI NASIL?

Rachid Ghezzal geçen sezon 1-1 biten maçta penaltıdan Fenerbahçe'ye gol attı. Hatırlanacağı üzere 2-2 biten karşılaşmada 90. dakikada kenara gelen Ghezzal skor üretemezken, Josef de Souza sahneye çıkmış ve 2 gol atmıştı.

YİNE GOL VE ASİST

Rachid Ghezzal ilk geldiği sezonda ise Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçta Vincent Aboubakar'a asist yapmıştı. Yine sarı-lacivertlilerle oynanan ve 1-1 biten derbide ise Domagoj Vida'ya asist yapmayı başardı.

DERBİDE ÇOK GÜVENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'a derbide çok güveniyor. Geldiği günden bu yana Süper Lig'de 4 kez Fenerbahçe derbisi oynayan Ghezzal, sarı-lacivertlilere karşı ya gol atıyor ya da asist yapıyor. 

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