FENERBAHÇE DERBİLERİNDEKİ PERFORMANSI NASIL?

YİNE GOL VE ASİST

DERBİDE ÇOK GÜVENİYOR

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, milli aradan sonraki Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Siyah-beyazlıların saha içindeki liderlerinden biri olan Ghezzal, Valerien Ismael'in kozu olacak.Rachid Ghezzal geçen sezon 1-1 biten maçta penaltıdan Fenerbahçe'ye gol attı. Hatırlanacağı üzere 2-2 biten karşılaşmada 90. dakikada kenara gelen Ghezzal skor üretemezken, Josef de Souza sahneye çıkmış ve 2 gol atmıştı.Rachid Ghezzal ilk geldiği sezonda ise Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçta Vincent Aboubakar'a asist yapmıştı. Yine sarı-lacivertlilerle oynanan ve 1-1 biten derbide ise Domagoj Vida'ya asist yapmayı başardı.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'a derbide çok güveniyor. Geldiği günden bu yana Süper Lig'de 4 kez Fenerbahçe derbisi oynayan Ghezzal, sarı-lacivertlilere karşı ya gol atıyor ya da asist yapıyor.