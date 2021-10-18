Beşiktaş Icrypex, Almanya deplasmanında

Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex, Almanya deplasmanında
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18 Ekim 2021 13:33
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında 19 Ekim Salı günü Almanya'nın EWE Baskets Oldenburg ekibine konuk olacak.

EWE Arena oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, grubundaki ilk maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a deplasmanda 82-74 yenildi.

EWE Baskets Oldenburg ise ilk müsabakasında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini evinde 76-72 mağlup etti.


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