Beşiktaş için şampiyonluk habercisi: Liderlik!

#SPORXGRAFİK Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluğun büyük favorisi olan Beşiktaş, 6 hafta önce tekrar ele geçirdiği liderliği de kimseye kaptırmadan sürdürüyor.
Sergen Yalçın ile müthiş bir ivme yakalayan ve 16. haftada liderliği alan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek zirvede yerleştikten 81 hafta sonra bir kez daha tepede yer aldı ve sonrasındaki 18 haftanın 12'sinde liderlik koltuğunu sahiplendi.
Beşiktaş, son olarak 12 hafta liderlik koltuğunda yer aldığı 2016-17 sezonunda Şenol Güneş ile şampiyonluğa ulaştı.
İLK HAFTALAR İYİ GEÇMEDİ
Sezona camianın beklentilerin altında giren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi eleştirilere de maruz kaldı.
Ligin 5. haftası sonunda sadece 1 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, ilk yarının sonlarına doğru toparladı ve 2. yarıda yakaladığı ivmeyle birlikte liderliği de kaptı.
3 SEZONDUR ZİRVENİN GERİSİNDE
Siyah-beyazlı takım, son 3 sezon zirvenin gerisinde kaldı. Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde sonraki sezonda 4. sırada kaldı.
2018-2019'da bu sefer 3. olan Beşiktaş, geçen sezon yine aynı performansı sergiledi.
Sergen Yalçın ile müthiş bir ivme yakalayan ve 16. haftada liderliği alan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek zirvede yerleştikten 81 hafta sonra bir kez daha tepede yer aldı ve sonrasındaki 18 haftanın 12'sinde liderlik koltuğunu sahiplendi.
Beşiktaş, son olarak 12 hafta liderlik koltuğunda yer aldığı 2016-17 sezonunda Şenol Güneş ile şampiyonluğa ulaştı.
İLK HAFTALAR İYİ GEÇMEDİ
Sezona camianın beklentilerin altında giren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi eleştirilere de maruz kaldı.
Ligin 5. haftası sonunda sadece 1 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, ilk yarının sonlarına doğru toparladı ve 2. yarıda yakaladığı ivmeyle birlikte liderliği de kaptı.
3 SEZONDUR ZİRVENİN GERİSİNDE
Siyah-beyazlı takım, son 3 sezon zirvenin gerisinde kaldı. Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde sonraki sezonda 4. sırada kaldı.
2018-2019'da bu sefer 3. olan Beşiktaş, geçen sezon yine aynı performansı sergiledi.
Şampiyonluk habercisi🏆
Bu sezon 12 hafta liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş, 12 hafta liderlik koltuğunda yer aldığı son sezon olan 2016-17'de şampiyonluğa ulaştı⚫️⚪️ pic.twitter.com/NGbdBm35is
— Sporx (@sporx) April 16, 2021