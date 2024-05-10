Beşiktaş hissesi neden düşüyor? 2024

Borsada şirket paylarının sert düşüşler yaşaması için bazı spesifik sebepler gereklidir. Şirketin çok kötü bir bilanço açıklaması, yapılan önemli bir iş anlaşmasının iptal olması, jeopolitik sebepler vesaire. Ancak Beşiktaş (BJKAS) hisselerindeki düşüşte ise bu sebeplerden hiçbiri ortaya çıkmadı.

Bu durumda BJKAS'ın düşme sebebi olarak geriye hisse manipülasyonu kaldı. Tıpkı sebepsiz yere hissenin 13 liradan 90 liraya gittiği gibi yine sebepsiz yere BJKAS hisseleri 90 liradan 31 liraya geriledi. Bu ilginç tablo en kuvvetli ihtimal olarak hisse manipülasyonunu akıllara getirdi.

BJKAS hisselerindeki 10. tabanın ardından Borsa İstanbul'da işlem yapan pek çok yatırımcı SPK'ya seslendi. 10 tabanın ardından %65'e yakın değer kaybeden hisse için açıklama yapılması gerektiği pek çok kişi tarafından dile getirildi. Ancak henüz konu hakkında ne Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden ne de SPK'dan açıklama geldi. BJKAS neden düşüyor sorusu henüz kesin bir yanıt bulmadı.

Son bir yılda yaptığı yükselişle Beşiktaş'ın piyasa değeri ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakmıştı. 13 liradan 90 liraya yükselen BJKAS hisselerinin ardından Beşiktaş'ın piyasa değeri 20 milyar Türk Lirasının üzerine çıkmıştı.

Bu sırada iki senedir şampiyonluk yarışında olan ve oyuncu satışlarından ciddi gelirler elde eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin piyasa değerleri ise 10 milyar Türk Lirası seviyesindeydi.