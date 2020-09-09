Beşiktaş - Gökhan Töre: İlk görüşme sonuçsuz!

Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini 4 milyon TL karşılığında fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş ile masaya oturdu ancak ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

, Fotoğraf; AA
Beşiktaş - Gökhan Töre: İlk görüşme sonuçsuz!
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09 Eylül 2020 19:58
Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan Gökhan Töre, Beşiktaş ile görüştü.

Siyah-beyazlı ekibe gitmesine kesin gözüyle yapılan deneyimli futbolcu ile bugün masaya oturan Beşiktaş, ilk görüşmeden sonuç alamadı.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan Gökhan Töre, Beşiktaş ile görüştü.

Siyah-beyazlı ekibe gitmesine kesin gözüyle yapılan deneyimli futbolcu ile bugün masaya oturan Beşiktaş, ilk görüşmeden sonuç alamadı. A Spor'da yer alan habere göre, sonuçsuz kalan ilk görüşmenin ardından taraflar bir kez daha masaya oturacak.





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