Beşiktaş - Gökhan Töre: İlk görüşme sonuçsuz!

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan Gökhan Töre, Beşiktaş ile görüştü.Siyah-beyazlı ekibe gitmesine kesin gözüyle yapılan deneyimli futbolcu ile bugün masaya oturan Beşiktaş, ilk görüşmeden sonuç alamadı.Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan Gökhan Töre, Beşiktaş ile görüştü.Siyah-beyazlı ekibe gitmesine kesin gözüyle yapılan deneyimli futbolcu ile bugün masaya oturan Beşiktaş, ilk görüşmeden sonuç alamadı. A Spor'da yer alan habere göre, sonuçsuz kalan ilk görüşmenin ardından taraflar bir kez daha masaya oturacak.