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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda transfer!

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Cezayirli pivot Kaabeche'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda transfer!
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30 Kasım 2022 21:22
Beşiktaş Yurtbay Seramik Erkek Hentbol Takımı, Cezayirli pivot Hichem Kaabeche'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda da siyah-beyazlı formayı terleten Hichem Kaabeche'in yeniden kadroya dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Beşiktaş Yurtbay Seramik takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hichem Kaabeche'ye şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

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