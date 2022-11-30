Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda transfer!

Beşiktaş Yurtbay Seramik Erkek Hentbol Takımı, Cezayirli pivot Hichem Kaabeche'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda da siyah-beyazlı formayı terleten Hichem Kaabeche'in yeniden kadroya dahil edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Beşiktaş Yurtbay Seramik takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hichem Kaabeche'ye şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda da siyah-beyazlı formayı terleten Hichem Kaabeche'in yeniden kadroya dahil edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Beşiktaş Yurtbay Seramik takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hichem Kaabeche'ye şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.
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