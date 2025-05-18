Beşiktaş En Son Ne Zaman Şampiyon Oldu? - 2025

Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kuran şampiyonluklar, kulübün köklü tarihi boyunca unutulmaz anılar biriktirmesine neden oldu. Peki, siyah-beyazlı camia en son ne zaman bu büyük coşkuyu yaşadı? Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu?>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....
Beşiktaş En Son Ne Zaman Şampiyon Oldu?
1959'da başlayan Türkiye'nin en üst düzey ligini 14. kez zirvede tamamlayan siyah-beyazlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 2002 yılında, siyah-beyazlı takımın 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukları tescil etme kararıyla toplamda 16 kez mutlu sona ulaşmış oldu.
Tahkim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili o dönem yapılan açıklama şöyleydi:
"Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır."
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