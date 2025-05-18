Beşiktaş En Son Ne Zaman Şampiyon Oldu? - 2025

Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kuran şampiyonluklar, kulübün köklü tarihi boyunca unutulmaz anılar biriktirmesine neden oldu. Peki, siyah-beyazlı camia en son ne zaman bu büyük coşkuyu yaşadı? Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu?



Beşiktaş En Son Ne Zaman Şampiyon Oldu?



1959'da başlayan Türkiye'nin en üst düzey ligini 14. kez zirvede tamamlayan siyah-beyazlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 2002 yılında, siyah-beyazlı takımın 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukları tescil etme kararıyla toplamda 16 kez mutlu sona ulaşmış oldu.



Tahkim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili o dönem yapılan açıklama şöyleydi:



"Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır."

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