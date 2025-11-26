26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
1-029'
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-030'
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
1-029'
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
1-330'
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
1-030'
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-130'
26 Kasım
PSG-Tottenham
0-028'

Beşiktaş BOA, play-off umudunu korudu!

Beşiktaş BOA, Charnay'ı uzatmada mağlup ederek grubu üçüncü bitirdi ve play-off umudunu diğer sonuçlara bıraktı.

calendar 26 Kasım 2025 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 23:07
FIBA Kadınlar EuroCup altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, konuk ettiği Fransa'nın Charnay Basket takımını, normal süresi 82-82 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 89-87 yendi.

Grubu üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlı takım, play-off için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek. Beşiktaş BOA, en iyi üçüncüler arasında yer aldığı takdirde play-off'a yükselecek.

Salon: BJK Gain Spor Kompleksi



Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Diana Lapanovic (Slovenya), Edison Gjoni (Arnavutluk)

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 15, Milic 9, Whitcomb 20, Fasoula 18, Toure 20, Gülşah Duman, Meltem Yıldızhan 5, İlayda Güner 2

Charnay Basket: Mayo 20, Chevaugeon 19, Thomas 17, Chabrier 3, Drame 4, Colas 6, Daramy 12, Dalstra 6, Toure

1. Periyot: 21-26

Devre: 38-47

3. Periyot: 63-64

Normal süre: 82-82

 Reklam 
