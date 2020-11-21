Beşiktaş, Başakşehir'e ilk kez 3 gol attı

Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, tarihinde ilk kez rakibine 3 gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, Başakşehir'e ilk kez 3 gol attı
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21 Kasım 2020 23:10
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi.

Son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitiren siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda son dakikalarda büyük sıkıntı yaşadı. Kalesinde üst üste iki gol gören Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 10. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.

Medipol Başakşehir'e ilk kez 3 gol attı

Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi.

2007-2008'den beri ligde yer alan turuncu-lacivertli ekibi 5 kez yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla aldı.



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