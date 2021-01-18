Beşiktaş, Avrupa'ya meydan okuyor

Evinde oynadığı son 7 maçtan üç puanla ayrılan Beşiktaş, Avrupa'nın en iyi 4. serisini yakalamış oldu. Ayrıca siyah-beyazlılar, son 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı ve bu alanda Avrupa'nın 1 numarası oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Avrupa'ya meydan okuyor
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18 Ocak 2021 10:24
Son 11 maçından 9 galibiyet çıkarırken sadece 1'er yenilgi ve beraberlik alan Beşiktaş, evinde elde ettiği başarılı sonuçlarla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 7 maçtan üç puanla ayrılarak Avrupa'nın en iyi 4. serisini yakaladı.

KALESİNİ KAPATTI

Kartal'ı sadece Bodo Glimt (15), Glasgow Rangers (11) ve Olympiakos (9) geçti. Beşiktaş ayrıca evindeki son 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı ve bu alanda Avrupa'nın 1 numarası oldu. 



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