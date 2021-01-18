Beşiktaş, Avrupa'ya meydan okuyor

Son 11 maçından 9 galibiyet çıkarırken sadece 1'er yenilgi ve beraberlik alan Beşiktaş, evinde elde ettiği başarılı sonuçlarla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 7 maçtan üç puanla ayrılarak Avrupa'nın en iyi 4. serisini yakaladı.Kartal'ı sadece Bodo Glimt (15), Glasgow Rangers (11) ve Olympiakos (9) geçti. Beşiktaş ayrıca evindeki son 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı ve bu alanda Avrupa'nın 1 numarası oldu.