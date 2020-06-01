Beşiktaş, 2020-21 sezonu için isim başvurusu yaptı

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına bakan hekim oldu ve virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Tıp dünyasında çok sevilen bir şahsiyet olan Prof. Dr. Taşçıoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına bakan sağlık şehidi oldu.Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.