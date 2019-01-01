Bertans, Fournier'e cevap verdi!: "Bir dahakine beni de etiketle!"

Washington Wizards forveti Davis Bertans, 2019-20 sezonunun geri kalanını oynamama kararı ile ilgili kendisini eleştiren Orlando Magic guardı Evan Fournier'e cevap verdi.



Bertans resmi olarak sezona devam etmeyi reddeden ilk oyuncu olmuştu, ancak Wizards'ın da parçası olacağı Walt Disney World'deki sekiz normal sezon maçında oynamama kararı için, Fournier'den şu şekilde bir eleştiri almıştı:



"Eğer mükemmel şekilde sağlıklıyken oturup takım arkadaşlarınızın oynamasını izlemenin iyi olduğunu düşünüyorsanız, bu durum sizin nasıl biri olduğunuzu gösteriyor."



Letonyalı oyuncu, Fournier'i, söylediğinde kendisini mention'lamamış olmasını ön plana çıkararak, şu şekilde yanıt verdi:



"Orlando'da oynamakla ilgili riskleri önemsemiyorsan, bir dahaki sefere benim hakkımdaki düşünceni yazarken beni de etiketle!"



Bertans, Wizards'a katılmadan önce iki kez çapraz bağ sakatlığı geçirmişti. Orlando'da büyük bir sakatlık geçirmesi durumunda, kariyerinin en iyi sezonundan sonra alacağı büyük kontratı edinme şansını da bozabilirdi.



