Berkan Kutlu, Bartuğ takasıyla bitiyor

Galatasaray'ın bu haftaki ilk hedeflerinden biri Alanyaspor'dan Berkan Kutlu transferini bitirmek... Kıran karana görüşmeler sürerken, iki kulüp arasındaki pazarlıkta son aşamaya gelindi.
3 MİLYON + BARTUĞ
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro ile beraber altyapıdan Bartuğ Elmaz'ı teklif eden sarı-kırmızılıların bu önerisine Güney ekibinin sıcak baktığı belirtildi.
Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti .
3 MİLYON + BARTUĞ
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro ile beraber altyapıdan Bartuğ Elmaz'ı teklif eden sarı-kırmızılıların bu önerisine Güney ekibinin sıcak baktığı belirtildi.
Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti .