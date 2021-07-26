Berkan Kutlu, Bartuğ takasıyla bitiyor

Galatasaray'ın bu haftaki ilk hedeflerinden biri Alanyaspor'dan Berkan Kutlu transferini bitirmek... Kıran karana görüşmeler sürerken, iki kulüp arasındaki pazarlıkta son aşamaya gelindi.



3 MİLYON + BARTUĞ



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro ile beraber altyapıdan Bartuğ Elmaz'ı teklif eden sarı-kırmızılıların bu önerisine Güney ekibinin sıcak baktığı belirtildi.



Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti .



