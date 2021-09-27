Berat Özdemir "Biz Trabzonspor'uz, yapmamız gerekeni biliyoruz!"

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncularından Berat Özdemir, Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Berat Özdemir 'Biz Trabzonspor'uz, yapmamız gerekeni biliyoruz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2021 23:12
Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu.

İşte Berat Özdemir'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Önemli olan geriye düşmemiz değil. Geriye düştüğümüzde 2 haftadır gösterdiğimiz reaksiyon. Kazanabilirdik. Geriye düşen takımın psikolojisinin aksine saldırmaya golü aramaya devam ettik. Lig uzun maraton. Hedefimizidne asla şaşmadık. Biz Trabzonspor'un içerde ve dışarda galibiyetleri aramaya devam edeceğiz. Önemli olan golleri bulmak. Takım oyununun, takım ruhunu sahaya yansıttığımız sürece o goller gelecektir. Biz oynadığımızı futboldan memnunuz. Biz böyle devam ettiğimiz sürece taraftarımızı da mutlu edeceğiz"


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.