Berat Özdemir 'Biz Trabzonspor'uz, yapmamız gerekeni biliyoruz!'

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu.



İşte Berat Özdemir'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:



"Önemli olan geriye düşmemiz değil. Geriye düştüğümüzde 2 haftadır gösterdiğimiz reaksiyon. Kazanabilirdik. Geriye düşen takımın psikolojisinin aksine saldırmaya golü aramaya devam ettik. Lig uzun maraton. Hedefimizidne asla şaşmadık. Biz Trabzonspor'un içerde ve dışarda galibiyetleri aramaya devam edeceğiz. Önemli olan golleri bulmak. Takım oyununun, takım ruhunu sahaya yansıttığımız sürece o goller gelecektir. Biz oynadığımızı futboldan memnunuz. Biz böyle devam ettiğimiz sürece taraftarımızı da mutlu edeceğiz"



