Haber Tarihi: 15 Şubat 2024 11:08 - Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 11:08

Benzine zam var mı? 15 Şubat 2024 Son dakika bugün (bu akşam) benzine zam geliyor mu?

Son dakika... Bugün (bu akşam) benzin ve motorine zam iddiası... Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. 15 Şubat 2024 günü, mazot ve benzine minimum Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu. Peki, Bugün (bu akşam) benzine zam var mı? İşte 15 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam var mı? 15 Şubat 2024 Son dakika bugün (bu akşam) benzine zam geliyor mu?
Abone Ol
Geçen haftalarda peş peşe yapılan benzin ve motorin zammı sonrası akaryakıt litre fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı. Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.

Benzine zam var mı? 15 Şubat 2024

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı.

Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.

Neler etkilenecek?

Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
Motorin fiyatı: 38,02 lira
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor! P. St Germain Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor!
Beşiktaş'tan PassoLig kararı! Beşiktaş Beşiktaş'tan PassoLig kararı!
Maguire: 'Hojlund olağanüstü bir yetenek' Manchester United Maguire: "Hojlund olağanüstü bir yetenek"
Cedric Bakambu, Galatasaray'a veda etti! Galatasaray Cedric Bakambu, Galatasaray'a veda etti!
Mourinho: 'Kimse benden iyisini yapamadı' Manchester United Mourinho: "Kimse benden iyisini yapamadı"
Braga Karabağ maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?) Gündem Braga Karabağ maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?)
Lens Freiburg maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?) Gündem Lens Freiburg maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?)
Milan Rennes maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?) Gündem Milan Rennes maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?)
İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nda yeni dönem Milli Takım İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nda yeni dönem
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Sparta Prag: 11'ler
2
Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması!
3
Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşme istiyor!
4
İsmail Kartal'dan kadroya neşter!
5
Çekya basınından Galatasaray için övgü dolu başlıklar
6
Bayern Münih, Lazio'ya avantajı verdi
7
Ancelotti: ''Başka bahane bulacağım''

SON HABERLER

yukarı ok