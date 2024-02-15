Benzine zam var mı? 15 Şubat 2024 Son dakika bugün (bu akşam) benzine zam geliyor mu?

Geçen haftalarda peş peşe yapılan benzin ve motorin zammı sonrası akaryakıt litre fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı. Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.



Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.



Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı.



Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.



Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.

Motorin fiyatı: 38,02 lira