Benfica genç yeteneğini Azerbaycan'da buldu

Genç oyunculara yaptığı yatırım ve onlara değer katmasıyla bilinen Benfica, yeni yıldız adayını Azerbaycan'da buldu.



Portekiz ekibi, 18 yaşındaki Calal Hüseynov'u test idmanlarına alacak. Stoper oyuncusu Hüseynov, Azerbaycan ekibi Zira'da forma giyiyor.



"ŞARTLI ANLAŞMA"



Zira kulübünden yapılan açıklamada; "İki kulüp arasında şartlı bir anlaşma var. Eğer transfer gerçekleşirse, kulübe finansal katkısı da olacak." denildi.



Genç oyuncu Hüseynov, bu sezon Azerbaycan Ligi'nde 3 maçta görev aldı. 18 yaşındaki stoper, Benfica ile çıktığı idmanlarda yeteneğini sergilerse Portekiz ekibinden sözleşmeyi kapacak.



