Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 13:06

Bella Hadid Müslüman mı? Bella Hadid'in dini inancı nedir?

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi. Peki, Bella Hadid Müslüman mı? Bella Hadid'in dini inancı nedir?

Bella Hadid Müslüman mı? Bella Hadid'in dini inancı nedir?
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7 Ekim tarihinde Hamas-İsrail arasında başlayan çatışmalardan sonra ünlüler olaylara yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid de çatışmaların başlamasından bu yana Filistin halkına olan desteğini her fırsatta dile getiriyor. Hadid'in son açıklaması ise herkesin dikkatini çekecek cinsten. Detaylar içerikte!

Bella Hadid Müslüman mı?
 Hadid "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyledi. 8 Aralık 2017'de Hadid, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.
Hadid, Mart 2022'de Amerikan Vogue ile yaptığı bir kapak hikayesi sırasında, manevi bir yaşam tarzı yaşadığını ve ailesinin dindar olmamasına rağmen Yahudiliği öğrenerek büyüdüğünü ve İslam ile ilgilendiğini açıkladı. "Ben çok ruhaniyim ve her dinle bağlantı kurduğumu görüyorum" diye açıkladı. "İnsan doğasında benim yolum doğru yoldur diye bir şey var, ama benim için bu benim tanrım ya da sizin tanrınızla ilgili değil. Ben sadece benim için orada olmak isteyen herkese sesleniyorum" şeklinde konuştu.

Ocak 2017'de Hadid, New York City'deki "Yasak Yok, Duvar Yok" yürüyüşüne katıldı ve bir röportajda onu yürüyüşe katılmaya iten şeyin kendi aile geçmişi olduğunu söyledi: "Gerçekten farklı bir geçmişe sahibim. Tüm dünyada inanılmaz deneyimler yaşadım… ve hepimizin sadece insan olduğunu ve hepimizin saygı ve nezaketi hak ettiğini öğrendim. İnsanlara etnik kökenleri yüzünden nezaketi hak etmiyorlarmış gibi davranmamalıyız. Bu doğru değil.

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