Bella Hadid Müslüman mı? Bella Hadid'in dini inancı nedir?

7 Ekim tarihinde Hamas-İsrail arasında başlayan çatışmalardan sonra ünlüler olaylara yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid de çatışmaların başlamasından bu yana Filistin halkına olan desteğini her fırsatta dile getiriyor. Hadid'in son açıklaması ise herkesin dikkatini çekecek cinsten. Detaylar içerikte!Hadid "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyledi. 8 Aralık 2017'de Hadid, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.Hadid, Mart 2022'de Amerikan Vogue ile yaptığı bir kapak hikayesi sırasında, manevi bir yaşam tarzı yaşadığını ve ailesinin dindar olmamasına rağmen Yahudiliği öğrenerek büyüdüğünü ve İslam ile ilgilendiğini açıkladı.diye açıkladı.şeklinde konuştu.Ocak 2017'de Hadid, New York City'dekiyürüyüşüne katıldı ve bir röportajda onu yürüyüşe katılmaya iten şeyin kendi aile geçmişi olduğunu söyledi: