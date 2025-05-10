BEIN İZLE Trabzonspor Galatasaray canlı maç izle, Derbi canlı izle

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA

MUHTEMEL 11'LER

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

DÖRT GÜN SONRA BU KEZ KUPA FİNALİ

KAPALI GİŞE OYNANACAK

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

TRABZONSPOR BU SEZON 'BÜYÜK MAÇ' KAZANAMADI