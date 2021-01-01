Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Beal: "Kevin Durant'in liderliği harika..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın "harika bir lider" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın "harika bir lider" olduğunu söyledi.

Daha ABD Milli Takımı ile ilk maçlarını oynamadan önce bile, Durant takımın lideri olduğunu kanıtladı ve Beal da kısa süre önce ABD Milli takımı kampı sırasında bunun nasıl bir şey olduğunu paylaştı:

"Bugün çok güzel bir şey söyledi. 'Özel olun. Bu yüzden buradayız.' dedi. Ve bu beni çok etkiledi. Umarım, bu zihniyeti koruyabilir ve boşuna burada olmadığımızı anlayabiliriz.

Liderliği müthiş. ABD takımıyla 39 maçtır hiç yenilmemiş ve bu akıl alır gibi değil. Bunu kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Ligde 10 yılı aşkın bir süredir olması ve halen geri dönüp bu prestijli kardeşliğin bir parçası olmak istemesi, nasıl biri olduğunu gösteriyor.

Bizi zorlaması ve yönlendirmesi için kesinlikle ona güveniyoruz. Ve aynı zamanda hiç bencil de değil. Çok cesaret veren bir adam. Herkesin iyi olmasını istiyor."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal