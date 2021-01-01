Beal: "Kevin Durant'in liderliği harika..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın "harika bir lider" olduğunu söyledi.



Daha ABD Milli Takımı ile ilk maçlarını oynamadan önce bile, Durant takımın lideri olduğunu kanıtladı ve Beal da kısa süre önce ABD Milli takımı kampı sırasında bunun nasıl bir şey olduğunu paylaştı:



"Bugün çok güzel bir şey söyledi. 'Özel olun. Bu yüzden buradayız.' dedi. Ve bu beni çok etkiledi. Umarım, bu zihniyeti koruyabilir ve boşuna burada olmadığımızı anlayabiliriz.



Liderliği müthiş. ABD takımıyla 39 maçtır hiç yenilmemiş ve bu akıl alır gibi değil. Bunu kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Ligde 10 yılı aşkın bir süredir olması ve halen geri dönüp bu prestijli kardeşliğin bir parçası olmak istemesi, nasıl biri olduğunu gösteriyor.



Bizi zorlaması ve yönlendirmesi için kesinlikle ona güveniyoruz. Ve aynı zamanda hiç bencil de değil. Çok cesaret veren bir adam. Herkesin iyi olmasını istiyor."



