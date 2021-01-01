Beal, Bazemore'a ateş püskürdü: "Eziğin tekisin!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Golden State Warriors forveti Kent Bazemore'un NBA sayı krallığına yarışına ilişkin analizine karşılık verdi.



Dün gece Wizards'ın Atlanta Hawks'a karşı oynadığı karşılaşmayı kaçırmış olan Beal, Warriors'ın Utah Jazz ile oynanan maçı sırasında Bazemore'un ifadesine yanıt verdi.



Bazemore, Beal'a atıfta bulunarak takım arkadaşı Steph Curry'yi şu sözlerle övmüştü:



"29 dakikada 49 sayı attı... olağanüstü. Sırf ona yetişmek için hamstringini sakatlayan adamlar falan var."



Beal, Bazemore'un bu ifadelerine Twitter'dan şu şekilde cevap verdi:



"Beni tanıdığın yok, hakkımda bir b*k bildiğin de yok! Çıkıp neden oynadığım hakkında zaten en ufak bir fikrin yok ve emin ol bu başka bir adamın onayı için değil. Eziğin tekisin! Ama bunları senden duymak hiç şaşırtmadı, tam senin gibi adamların söyleyeceği şeyler çünkü.



Hatta bunları söylemen ayrıca komik, çünkü arkadaşın maçtan önce rakamlarıma baktığını açıkça itiraf etmişti. Ama yetişmeye çalışan benim, değil mi? Kapa çeneni!"



"ŞAKA DA YAPILMIYOR ARTIK..."



Bazemore, Golden State'in 119-116'lık galibiyetinin ardından Beal'ın tweet'lerine şöyle yanıt verdi:



"Sanırım artık şaka da yapamayacağız... Ben gamsız adamımdır. Steph Curry'ye olan sadakatim biraz kontrolden çıktı galiba. Maç bitene kadar bütün gün hiç telefonuma bakmamıştım. Bir sürü bildirim geliyor, ama bu tarz saçmalıklarla hiç uğraşamam."



Washington'un Çarşamba gecesi Hawks'a karşı oynayacağı maçı kaçıracak olan Beal, bu sezon 31.4 sayı ortalaması ile Curry'den sonra ikinci sırada yer alıyor.



