Haber Tarihi: 27 Mart 2025 17:36 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 17:36

Bayramda LC Waikiki açık mı, kapalı mı? - 2025

2025 yılı Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte, LCW'in bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, LCW açık mı? Bayramda LCW açık mı, kaçta açılıyor?

Bayramda LC Waikiki açık mı, kapalı mı? - 2025
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2025 yılı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, LC Waikiki'nin bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Alışveriş severler, bayramda ihtiyaçlarını karşılamak için LC Waikiki'nin açık olup olmadığını araştırıyor.

Bayramda LCW Açık mı?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan LC Waikiki, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.

LC Waikiki Çalışma Saatleri 2025

Hafta içi: 10.00-22.00

Cumartesi: 10.00-21.00

Pazar: Kapalı

LC Waikiki Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:

LC Waikiki'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

LC Waikiki'nin müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Yakınınızdaki LC Waikiki mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.

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