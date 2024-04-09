Bayramda kargo çalışıyor mu, çalışır mı? 2024 PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu?

Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı sorusu, bayram haftası içerisinde gönderilerini gerçekleştirecek olan pek çok vatandaşın gündemindeki konu olarak yer alıyor. Pek çok vatandaş, kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu ile konuya cevap arıyor. Kargoların resmi tatil dönemlerinde kapalı olması dolayısıyla çalışma takvimi merak ediliyor. Peki, 9-10-11-12 Nisan'da MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, Hepsijet, Kolay Gelsin, Trendyol Express gibi kargo şirketlerinin bayram çalışma saatleri hakkında detaylar



BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, ÇALIŞIR MI, AÇIK MI?



Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.



Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.



8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?



Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak. Bazı kargo şubeleri ise operasyonel faaliyetlerini 9 Nisan gün sonuna kadar sürdürebilecek.



KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?



Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.



Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.



Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.



MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.



PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

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