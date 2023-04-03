BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2023? | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek ve kaç gün sürecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bayram tatili kaç gün 9 gün mü soruları Ramazan ayı devam ederken gündeme geldi. Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Ramazan bayramı tarihleri, islam alemi için mübarek onbir ayın sultanın gelmesiyle merak konusu oldu. Özel sektörde çalışanlar ve memurlar, havaların ısınmasını fırsat bilerek yıllık izinleriyle bayram tatilini birleştirerek uzun soluklu bir tatil yapmanın planlarını yapıyor. Milli, dini ve kültürel öneme sahip günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar kapalı olacak. Bayram tatili 2023 ile ara tatil takvimi de denk geliyor. Peki, 2023 Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? İşte, tatil günü ve tarihiRamazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı tatili öncesinde okullar ara tatil nedeniyle kapanacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri Ramazan Bayramı sonrasında 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.20 Nisan Perşembe günü 2023 Ramazan ayının son günü yani arife günü olarak Diyanet Takvimi'nde yer aldı. 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.Ramazan Bayramı tatil günleri Ramazan Bayramı arife gününde başlar. Arife günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ardından 21 Nisan Cuma günü yani bayramın birinci günü de resmi tatil olacak. 22 Nisan ve 23 Nisan günleri de tatil olacak. Ancak Cumartesi Pazar zaten resmi tatil olduğu için ek bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.Türkiye'de dini, milli veya kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil günlerinde okullar, bankalar, üniversiteler, kamu kurumları kapalıdır. 2023 yılında resmi tatil günlerine aşağıdaki takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.Yılbaşı: 1 Ocak 2023 PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 PazarAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs CumaKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 SalıKurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 CumaKurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 CumartesiDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos ÇarşambaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar