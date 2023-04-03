Haber Tarihi: 03 Nisan 2023 15:15 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 15:15

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2023? | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek ve kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek ve kaç gün sürecek sorusu tekrar gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi. Buna göre on bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart'a idrak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatili için şimdiden plan yapanlar tatil tarihini sorguluyor. Peki 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün? İşte haberin detayları.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2023? | Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek ve kaç gün sürecek?
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Bayram tatili kaç gün 9 gün mü soruları Ramazan ayı devam ederken gündeme geldi. Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Ramazan bayramı tarihleri, islam alemi için mübarek onbir ayın sultanın gelmesiyle merak konusu oldu. Özel sektörde çalışanlar ve memurlar, havaların ısınmasını fırsat bilerek yıllık izinleriyle bayram tatilini birleştirerek uzun soluklu bir tatil yapmanın planlarını yapıyor. Milli, dini ve kültürel öneme sahip günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar kapalı olacak. Bayram tatili 2023 ile ara tatil takvimi de denk geliyor. Peki, 2023 Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? İşte, tatil günü ve tarihi

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2023? 
Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.
BAYRAM TATİLİ ÖNCESİNDE OKULLAR TATİL OLACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı tatili öncesinde okullar ara tatil nedeniyle kapanacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri Ramazan Bayramı sonrasında 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 Nisan Perşembe günü 2023 Ramazan ayının son günü yani arife günü olarak Diyanet Takvimi'nde yer aldı. 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı tatil günleri Ramazan Bayramı arife gününde başlar. Arife günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ardından 21 Nisan Cuma günü yani bayramın birinci günü de resmi tatil olacak. 22 Nisan ve 23 Nisan günleri de tatil olacak. Ancak Cumartesi Pazar zaten resmi tatil olduğu için ek bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ VE TARİHLERİ


Türkiye'de dini, milli veya kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil günlerinde okullar, bankalar, üniversiteler, kamu kurumları kapalıdır. 2023 yılında resmi tatil günlerine aşağıdaki takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

 
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