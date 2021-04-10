Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih evinde Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Allianz Arena'da oynanan maçta 86. dakikada yediği golün ardından sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.



Bayern Münih, 68. dakikada genç oyuncusu Musiala'nın golüyle öne geçerken, Union Berlin'in tek sayısını sonradan oyuna giren Ingvartsen 86. dakikada kaydetti.



Union Berlin'in bu sezon yıldızlarından biri olan Max Kruse, 72 dakika sahada kaldığı maçta etkisiz bir görüntü sergiledi.



5 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, puanını 65 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne 25. kez katılmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Union Berlin ise 40 puana yükseldi ve ilk 6 sıra için bir adım daha attı.



Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacakken, Union Berlin evinde Stuttgart'ı konuk edecek.



