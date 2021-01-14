Bayern kupada kabus yaşadı, 2. Lig ekibine elendii

Almanya Kupası 2. Turu'nda Bayern Münih, deplasmanda Holstein Kiel'i konuk etti.



Holstein Stadion'da oynanan karşılaşmayı 2. Bundesliga ekibi Holsten Kiel, Bayern'i penaltılarda eleyerek bir üst tura yükselmeyi başardı.



Karşılaşmanın 14. dakikasında Gnabry'nin golüyle Bayern öne geçerken Holstein Kiel Bartels'in 37. dakikadaki golüyle maça eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 bitti.



İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Leroy Sane'nin golüyle Bayern yeniden öne geçti. Maçın devamında Bayern, oyunun hakimi olsa da farkı açamadı. Karşılaşmanın son dakikalarına girildiğinde Kiel'in 90+5'te Wahl ile bulduğu golle maç uzatmalara gitti.



Uzatmalarda da gol çıkmayınca gidilen penaltılarda Kiel, Bayern'e 8-7'lik üstünlük sağladı ve tur atlayan taraf oldu.



Bu sonucun ardından Holstein Kiel, Darmstadt'la eşleşti.



