Batshuayi, Devler Ligi'nde suskun kaldı!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de evinde ağırladığı Sporting Lizbon'a mağlup olurken, siyah-beyazlıların golcüsü Michy Bastshuayi de şu ana kadar Devler Ligi'nde suskun kaldı. İşte tüm ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Batshuayi, Devler Ligi'nde suskun kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2021 12:54
Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, golcü Michy Batshuayi de şimdiye kadar Devler Ligi'nde suskun kaldı.

Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile oynanan 3 maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Belçikalı golcü, fileleri bulamadı.

Özellikle Beşiktaş Park'ta oynanan Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon maçlarında fırsatlar yakalayan 28 yaşındaki futbolcu, topu ağlarla buluşturamadı.

Batshuayi, Süper Lig'de ise Yeni Malatyaspor'a 2, Antalyaspor ve Başakşehir'e ise birer gol atma başarısı gösterdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.