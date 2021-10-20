Batshuayi, Devler Ligi'nde suskun kaldı!

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, golcü Michy Batshuayi de şimdiye kadar Devler Ligi'nde suskun kaldı.



Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile oynanan 3 maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Belçikalı golcü, fileleri bulamadı.



Özellikle Beşiktaş Park'ta oynanan Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon maçlarında fırsatlar yakalayan 28 yaşındaki futbolcu, topu ağlarla buluşturamadı.



Batshuayi, Süper Lig'de ise Yeni Malatyaspor'a 2, Antalyaspor ve Başakşehir'e ise birer gol atma başarısı gösterdi.





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