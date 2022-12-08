Basketbolda heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 10. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta mücadeleleri 9 Aralık Cuma birer maçla başlayacak.



Liglerde haftanın programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



9 Aralık Cuma:



19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka (Muradiye)



10 Aralık Cumartesi:



13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)



15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Selçuklu Belediyesi)



18.00 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



11 Aralık Pazar:



13.00 Galatasaray Nef-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)



15.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)



18.00 Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes (BJK Emlakjet)



12 Aralık Pazartesi:



19.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



10 Aralık Cumartesi:



14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)



16.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir)



11 Aralık Pazar:



13.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Antalya Toroslar Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)



13.30 Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın (TOFAŞ)



14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara)



15.00 OGM Ormanspor-Rize Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)



16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



9 Aralık Cuma:



18.00 OGM Ormanspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)



10 Aralık Cumartesi:



14.00 Sigortam.net-Depomax Haremspor (Akatlar)



15.45 Yılyak Samsunspor Basketbol-Finalspor (Mustafa Dağıstanlı)



17.30 Antalya Güneşi-Semt77 Yalovaspor (Kepez Turgut Özal)



11 Aralık Pazar:



14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)



15.45 Akran Gemlik Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Gemlik)



17.30 MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



12 Aralık Pazartesi:



18.00 Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Bodrum)





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