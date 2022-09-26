Başkan, Ersin'e sinyali verdi; 'Derbiye konsantre ol'

Beşiktaş'ta 2 lig maçında oynatılmayan ve ardından görev aldığı İstanbulspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle puan kaybının faturası kendisine kesilen kaleci Ersin Destanoğlu'na Başkan Ahmet Nur Çebi'den mesaj gitti.



3 YILLIK SÖZLEŞME



Başkan Çebi'nin, Ersin'den sözleşme şartlarını düşünmemesini ve sadece derbi maça konsantre olmasını istediği öğrenildi. Bu arada gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi derbi sonrasında Ersin ile masaya oturacak 3 yıllık sözleşmenin şartları yeniden masaya yatırılacak.



PÜRÜZLER GİDERİLDİ



Beşiktaş yönetimi ile Ersin'in anlaşmaya eskisine nazaran çok daha yakın olduğu ve bazı pürüzlerin giderildiği de gelen haberler arasında.





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