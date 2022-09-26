Başkan, Ersin'e sinyali verdi; "Derbiye konsantre ol"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, formsuz bir dönem geçire genç kaleci Ersin Destanoğlu'na derbiye konsantre olması yönünde mesaj gönderdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Başkan, Ersin'e sinyali verdi; 'Derbiye konsantre ol'
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26 Eylül 2022 11:13
Beşiktaş'ta 2 lig maçında oynatılmayan ve ardından görev aldığı İstanbulspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle puan kaybının faturası kendisine kesilen kaleci Ersin Destanoğlu'na Başkan Ahmet Nur Çebi'den mesaj gitti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Başkan Çebi'nin, Ersin'den sözleşme şartlarını düşünmemesini ve sadece derbi maça konsantre olmasını istediği öğrenildi. Bu arada gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi derbi sonrasında Ersin ile masaya oturacak 3 yıllık sözleşmenin şartları yeniden masaya yatırılacak.

PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Beşiktaş yönetimi ile Ersin'in anlaşmaya eskisine nazaran çok daha yakın olduğu ve bazı pürüzlerin giderildiği de gelen haberler arasında.

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