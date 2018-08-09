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Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir evinde Burnley ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı!
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09 Ağustos 2018 22:50
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Burnley karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin ikinci devresinde de Başakşehir aradığı golü bulamadı ve mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.

Rövanş mücadelesi 16 Ağustos'ta İngiltere'de oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru gönderdiği topa Bajic dokunamadı.

30. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Visca'dan aldığı topla sağ kanatta buluşan Caiçara, ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcu, karşısındaki rakibine rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Joe Hart'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde Da Costa, penaltı noktasına yakın bir bölgede topa kafayı vurdu. Kaleci Joe Hart, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARI BİRAZDAN...




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