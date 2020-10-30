Başakşehir sonrasında Fransızlardan PSG'ye eleştiri

Paris Saint Germain, Başakşehir'i 2-0 yendi, ancak Fransızlar oynanan futbolu beğenmedi ve PSG'yi eleştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir sonrasında Fransızlardan PSG'ye eleştiri
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30 Ekim 2020 07:35
Yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain, Başakşehir'i 2-0 yendi, ancak Fransızları ortaya konan futbol tatmin etmedi. Ülke basını PSG'yi eleştirdi.

France Football, 'Zafere rağmen PSG'de toplu ilgisizlik sorunu vardı. Kazandılar ama parlamadılar. PSG, Başakşehir'in 4-3-3'üne karşı çoğu zaman orta sahada ezildi. Topal-Kahveci-Özcan üçlüsüne karşı oynayan Herrera ve Marquinhos şaşkına döndü ve çoğu zaman boşluğa koşu yaptı' ifadelerini kullandı.

L'Equipe, "Teşekkürler Moise Kean! PSG, Kean sayesinde Başakşehir'den kurtuldu. Neymar'ın çıkışından bitiş düdüğüne kadar Tuchel hiç sakin kalamadı. Manchester yenilgisinden sonra Türkiye'de olası bir puan kaybı Tuchel'i çok yaralardı" diye yazdı

Maxifoot, 'PSG, Türk tuzağından Kean sayesinde kurtuldu. Hayal kırıklığı olan ilk yarının ötesinde PSG hiçbir yaratıcılık gösteremedi', Le Parisien, 'Paris'in kurtarıcısı Moise Kean! Paris'in grubun en zayıfı zannedilen Başakşehir karşısında rahat kazanması bekleniyordu. Ancak Navas'ın; Rafael, Visca ve Deniz Türüç karşısında kurtarışları sayesinde ayakta kaldı. Takımdaki hassasiyet eksikliği az daha felaket bir sonuç doğruyordu" ifadelerini kullandı.

 



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