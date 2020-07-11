Başakşehir şampiyonluk yolunda Konyaspor maçına hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir şampiyonluk yolunda Konyaspor maçına hazırlanıyor
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11 Temmuz 2020 14:50
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. 

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.



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