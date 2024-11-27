Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Petrocub maçı Tabii canlı izle şifresiz

Başakşehir - Petrocub karşı karşıya geliyor. UEFA

Konferans

Ligi'nin 4. haftasında sahasında Petrocub'u ağırlayacak olan Başakşehir, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Başakşehir - Petrocub maçı canlı izleme detayları...



Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. RAMS Başakşehir, yarın saat 18.30'da Moldova'nın Petrocub takımını ağırlayacak.





Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)