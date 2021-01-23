Başakşehir - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Başakşehir

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.Medipol'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.Çaykur Rizespor'da Loic Remy, İsmail Köybaşı, Tunay Torun sakatlığı nedeni ile İstanbul'a götürülmezken, Emir Dilaver eşinin doğum yapması nedeni ile izinli bulunuyor. Karadeniz ekibinde 8 futbolcu kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor. Kafilede yer alan Fernando Andrade'nin ise sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.Mert GünokRafaelLeo DuartePonckHasan Ali KaldırımMahmut TekdemirAleksicİrfan Can KahveciGiulianoDeniz TürüçDemba BaZafer GörgenOnur BulutTalbiSelim AyMelnjakAbdullah DurakDonsahErik SaboSamudioJovancicSkodaMedipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.