Başakşehir - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Çaykur Rizespor'da Loic Remy, İsmail Köybaşı, Tunay Torun sakatlığı nedeni ile İstanbul'a götürülmezken, Emir Dilaver eşinin doğum yapması nedeni ile izinli bulunuyor. Karadeniz ekibinde 8 futbolcu kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor. Kafilede yer alan Fernando Andrade'nin ise sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Leo Duarte
Ponck
Hasan Ali Kaldırım
Mahmut Tekdemir
Aleksic
İrfan Can Kahveci
Giuliano
Deniz Türüç
Demba Ba
Çaykur Rizespor
Zafer Görgen
Onur Bulut
Talbi
Selim Ay
Melnjak
Abdullah Durak
Donsah
Erik Sabo
Samudio
Jovancic
Skoda
Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Çaykur Rizespor'da Loic Remy, İsmail Köybaşı, Tunay Torun sakatlığı nedeni ile İstanbul'a götürülmezken, Emir Dilaver eşinin doğum yapması nedeni ile izinli bulunuyor. Karadeniz ekibinde 8 futbolcu kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor. Kafilede yer alan Fernando Andrade'nin ise sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Leo Duarte
Ponck
Hasan Ali Kaldırım
Mahmut Tekdemir
Aleksic
İrfan Can Kahveci
Giuliano
Deniz Türüç
Demba Ba
Çaykur Rizespor
Zafer Görgen
Onur Bulut
Talbi
Selim Ay
Melnjak
Abdullah Durak
Donsah
Erik Sabo
Samudio
Jovancic
Skoda
Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.