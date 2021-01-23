Başakşehir - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Abone Ol
Başakşehir - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 09:29
Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

İki takımın eksikleri


Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. 

Çaykur Rizespor'da Loic Remy, İsmail Köybaşı, Tunay Torun sakatlığı nedeni ile İstanbul'a götürülmezken, Emir Dilaver eşinin doğum yapması nedeni ile izinli bulunuyor. Karadeniz ekibinde 8 futbolcu kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor. Kafilede yer alan Fernando Andrade'nin ise sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Leo Duarte
Ponck
Hasan Ali Kaldırım
Mahmut Tekdemir
Aleksic
İrfan Can Kahveci
Giuliano
Deniz Türüç
Demba Ba



Çaykur Rizespor
Zafer Görgen
Onur Bulut
Talbi
Selim Ay
Melnjak
Abdullah Durak
Donsah
Erik Sabo
Samudio
Jovancic
Skoda

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için