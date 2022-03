Barkley: "LeBron, ilk gününden beri harika oynayan tek oyuncu!"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinde "ilk günden itibaren harika oynayan" tek oyuncu olduğunu iddia etti.



Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "The Draymond Green Show" isimli podcastine konuk olan Barkley, her geçen gün James'in büyüklüğünü itibarsızlaştırmaya çalışan insanlara karşı oldukça kızgın olduğundan bahsetti.



Barkley, Fox Sports'tan Skip Bayless'ın sürekli LeBron ve NFL yıldızı Aaron Rodgers'ın üzerine gitmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken, bunun artık tam teşekküllü bir iş olduğu için daha yaygınlaştığına da dikkat çekti:



"Ben MJ'ciyim (Michael Jordan), bunu baştan söyleyeyim. Ama bana kalırsa LeBron'un şimdiye dek yaptıkları, muhtemelen spor tarihinin en büyük hikayesi. Kobe (Bryant) ve Kevin Garnett gibi adamlara bakarsanız, mesela onlar NBA'deki ilk dönemlerinde iyi oyuncular değildiler.



Ama LeBron, NBA'i izlediğim 40 yıllık süreçte, ilk günden itibaren harika oynayan tek oyuncu. Ve şimdi de gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birine dönüştü. Özellikle de sosyal medya gibi 24 saatlik haber döngüsü bulunan bir dönemde, başı asla belaya girmedi. 18 yaşından şu an bulunduğu noktaya dek gösterdikleri, bence spor tarihinin en büyük hikayeleri arasında."



James bu sezon 28.9 sayı, 6.3 asist, 8.0 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.