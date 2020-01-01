Barkley, "76ers ve Trail Blazers, NBA şampiyonluğu kazanabilirler"

NBA efsanesi Charles Barkley, Philadelphia 76ers ve Portland Trail Blazers'ın NBA şampiyonluğunu kazanabileceğini söyledi.



Barkley'ye göre, LA Clippers şampiyonluğunu kazamak için favori takım olsa da, Giannis Antetokounmpo ve Milwaukee Bucks'ın bu sezon yaptıklarını beğendiğini de belirtti.



Dahası, Barkley bu sezon şampiyonluk kazanmak için favori olarak görülmeyen iki takım olduğunu, ancak önümüzdeki Ekim ayında kupayı kaldırana kadar biraz gürültü yapıp ve belki de bunu başarabileceklerini açıkladı.



ESPN'in Get Up programında konuşan Chuck, şu ifadeleri kullandı:



"Senin için iki tahmin edilmeyen takımım var. Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers, ama sana şunu söyleyeyim. Batı Konferansı'ndaki bir takım, Jusuf Nurkic ve Zach Collins'i geri alırlarsa, kimse Portland Trail Blazers'la karşılaşmak istemeyecektir. Muhtemelen Steph ve Klay dışında NBA'deki en iyi backcourt'a sahipler, Whiteside tüm yıl oldukça iyi oynadı, ancak Nurkic ve Zach Collins'i geri alırlarsa, kimse Portland Trail Blazers'ı görmek istemeyecektir. Bu iki takım bir şampiyonluk kazanabilir."



