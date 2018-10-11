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Barcelona'ya Umititi'den kötü haber geldi

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Umtiti'nin sakatlık süresi belli oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'ya Umititi'den kötü haber geldi
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11 Ekim 2018 16:23
Barcelona'nın Kamerun asıllı Fransız yıldızı Umititi'den katalan ekibine kötü haber geldi.

Son olarak oynanılan Atletico Bilbao, Tottenham ve Valencia maçlarında forma şansı bulamayan Umtiti'nin sakatlığının akıbeti belli oldu. 

İspanyol basınında yer alan haberde, Kamerun asıllı Fransız futbolcunun gelecek 3 kritik maçta ( Sevilla, Inter, Real Madrid ) forma giyemeyeceği aktarılırken, 2019 yılına dek oynamayacağı da belirtildi.

Sakatlığının başlangıç sürecinde ameliyat gerekmediğini aktaran Barcelona sağlık ekibi, tedavinin sonuç vermediğini belirtirken, yıldız savunmacının bıçak altına yatabileceğini yetkililere iletti. 

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