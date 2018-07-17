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Barcelona'dan 914 milyon avroluk rekor gelir

Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelir elde ederek rekor kırdı.

Kaynak: AA
Barcelona'dan 914 milyon avroluk rekor gelir
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17 Temmuz 2018 00:55
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelir elde etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı. 

Barcelona Kulübü, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.



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