Barcelona'ya Olmo müjdesi

Barcelona, Leipzig'ten kadrosuna kattığı Dani Olmo konusunda mutlu sona ulaştı.
Katalan ekibi, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun lisansını çıkardı.
Olmo, bu gelişmenin ardından Barcelona'nın Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.
İspanyol yıldız, Barcelona'nın ligde oynadığı ilk iki maçta lisansı çıkmadığı için oynayamamıştı.
Katalan ekibi, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun lisansını çıkardı.
Olmo, bu gelişmenin ardından Barcelona'nın Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.
İspanyol yıldız, Barcelona'nın ligde oynadığı ilk iki maçta lisansı çıkmadığı için oynayamamıştı.
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