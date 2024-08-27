Barcelona'ya Olmo müjdesi

Barcelona, yeni transferi Dani Olmo'nun lisansını çıkardı.

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Barcelona'ya Olmo müjdesi
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27 Ağustos 2024 13:12
Barcelona, Leipzig'ten kadrosuna kattığı Dani Olmo konusunda mutlu sona ulaştı.

Katalan ekibi, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun lisansını çıkardı.

Olmo, bu gelişmenin ardından Barcelona'nın Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

İspanyol yıldız, Barcelona'nın ligde oynadığı ilk iki maçta lisansı çıkmadığı için oynayamamıştı.

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