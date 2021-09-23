Barcelona, Kayserispor'dan transfer yaptı

, 17 yaşındaki'in'ya transfer olduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." ifadeleri kullanıldı.Barcelona'nın genç oyuncu için Kayserispor'a 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödediği ve 2027'ye kadar yapılan sözleşmeye 400 milyon euro serbest kalma bedeli koyulduğu açıklandı.17 yaşındaki Emre Demir, anlaşma ve UEFA kuralları gereği, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.15 yaşında Süper Lig'de attığı golle en genç gol atan oyuncu olan Emre Demir, Kayserispor'da 31 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kayserispor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Emre Demir'in önünde "parlak bir gelecek" olduğunu kaydetti.Barcelona, 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini duyururken, "Geleceği parlak Türk yetenek" diye yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli bir sol ayağa sahip, ofansif orta saha oyuncusu. Mevcut durumda orta sahanın ortasında hücuma dönük oynasa da forvete daha yakın oynaması için kendisini geliştirebilir." ifadelerini kullandı.Emre'nin oyun kurucu özelliğinin yanı sıra gerektiğinde defansa da yardımcı olduğu, hücum pozisyonlarının son metrelerinde ise tekniğini iyi kullandığını vurgulayan Katalan kulübü, gelecek sezon kadrosuna katacağı Türk futbolcuyu kendisini geliştirmeye devam etmesi için ilk aşamada Barcelona B (3. ligde mücadele ediyor) takımında oynatacağını açıkladı.Diğer yandan İspanyol spor basını da Barcelona'nın 2027 haziran ayına kadar anlaştığı Emre Demir'i transfer etmesini internet sitelerinde geniş şekilde verdi.El Mundo Deportivo, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'ya gelerek rüyasını gerçekleştiren Emre'nin 14 sırt numarası ve rüzgarda savrulan yarım saç modeli ile efsanevi futbolcu Johan Cruyff'un stilini hatırlattığını" yazdı.Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur'un Mersin'den ailesi ile birlikte Kayseri'ye getirdiği Emre Demir, Barcelona'ya transferinin ardından başkan Berna Gözbaşı'dan açıklama geldi.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir hayal daha gerçek oldu. Kayserisporumuzun gözbebeği, Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun."Haber: Faruk Aydemir