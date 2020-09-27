Barcelona ilk yarıda Villarreal'i bitirdi!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i konuk etti.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Mücadelede gol perdesini açan isim 15. dakikada Ansu Fati oldu ve 17 yaşındaki oyuncu takımının golünü kaydetti. 19. dakikaya gelindiğinde Ansu FAti, bu kez Coutinho'nun asistinde topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 35. dakikaya gelindiğinde Messi, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 45. dakikada ise Pau Torres topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarı 4-0 sona erdi.



İkinci yarıda Barcelona rakibinin tüm umutlarını keserken gol pozisyonlarına da devam etti. İlk yarıda farkın açılmasını fırsat bilen Barcelona ikinci yarıda çok rahattı ve gol bulamasa da ilk yarıdaki gol fırtınası sayesinde üç puana uzanmış oldu.



İspanya'da 2. hafta olmasına rağmen ilk maçı ertelenen Barcelona böylelikle ilk puanlarını almış oldu ve 3 puana yükseldi. Villarreal ise 4 puanda kaldı.



