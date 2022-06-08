Barcelona'dan Alexis Sanchez'e veto

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in, Alexis Sanchez için kapıları kapattığı öne sürüldü.



XAVI'DEN VETO



İtalyan medyasında yer alan habere göre, Inter'den kesin olarak ayrılacak Alexis Sanchez'in Barcelona'nın gündemine geldiği ancak Xavi Hernandez'in yaşı nedeniyle Sanchez'i veto ettiği belirtildi. Xavi'nin, genç bir takım kurmak istediği ve Sanchez'in yanı sıra Angel Di Maria ismini de yine aynı nedenle istemediği aktarıldı.



SEVILLA AVANTAJLI



Öte yandan Xavi'nin reddetmesine rağmen Sanchez'in İspanyol futboluna geri dönmesinin yakın olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da adının geçtiğinin altı çizilirken, Sevilla'nın bu transfer için avantajlı olduğu vurgulandı.





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