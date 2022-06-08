Barcelona'dan Alexis Sanchez'e veto

Inter'den ayrılacak Alexis Sanchez'in Barcelona'nın gündemine geldiği ancak Katalan devinde teknik direktör Xavi Hernandez'in bu transferi veto ettiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Alexis Sanchez'e veto
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08 Haziran 2022 17:00
Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in, Alexis Sanchez için kapıları kapattığı öne sürüldü.

XAVI'DEN VETO

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Inter'den kesin olarak ayrılacak Alexis Sanchez'in Barcelona'nın gündemine geldiği ancak Xavi Hernandez'in yaşı nedeniyle Sanchez'i veto ettiği belirtildi. Xavi'nin, genç bir takım kurmak istediği ve Sanchez'in yanı sıra Angel Di Maria ismini de yine aynı nedenle istemediği aktarıldı.

SEVILLA AVANTAJLI

Öte yandan Xavi'nin reddetmesine rağmen Sanchez'in İspanyol futboluna geri dönmesinin yakın olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da adının geçtiğinin altı çizilirken, Sevilla'nın bu transfer için avantajlı olduğu vurgulandı.

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