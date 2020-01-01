"Balonda" yer alacak NBA oyuncularının aileleri için plan oluşturuluyor

NBA ve Ulusal Oyuncular Birliği Derneği'nin (NBPA), Orlando'daki "balon" ortamında sezonun yeniden başlaması için sınırlı sayıda aile üyesinin oyunculara katılmasına izin verecek bir plan üzerinde ilerleme kaydettiği bildirildi.



Aile üyeleri, NBA'e özel bölgede yaşayan herkesle aynı güvenlik ve koronavirüs test protokollerine tabi tutulacak.



Özellikle şampiyonluk adayı olan ve "balonun" içerisinde uzun bir süre kalması beklenen takımlardan birçok oyuncunun, ailelerinin Orlando'da kendilerine katılmasını oldukça arzu ettikleri de eklendi.



