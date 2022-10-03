Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan Ata Yahşi Bölgesel Ligler Türkiye Şampiyonası Finali, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapıldı.



Gordion Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden milli triatlon sporcusu Ata Yahşi'nin anısına yapılan ve 300 kişinin yarıştığı organizasyonda dereceye girenler belli oldu.



Ata Yahşi Bölgesel Ligler Türkiye Şampiyonası'nı Çelpa Spor Kulübü birinci, Karesi Belediyespor Kulübü ikinci, Gordion Spor Kulübü üçüncü sırada bitirdi.



Gordion Spor Kulübü Triatlon Antrenörü Erdem Sağlam "Kuruluşumuzun birinci yılında 30 puan ile şampiyonluğu kaçırdık, seneye hedefimiz Türkiye şampiyonluğu olacak. Ankara'ya triatlon branşında yeni bir soluk kazandırdık. Bununla birlikte Türkiye çapında başarı elde ettik, çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.





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