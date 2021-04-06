Bakasetas: "Doğan Alemdar'ı kutluyorum"

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas: 'Doğan Alemdar'ı kutluyorum'
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06 Nisan 2021 21:20
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Bakasetas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer olduğundan beri en iyi maçlarını oynadıklarını söyleyen Yunan oyuncu, "Takımımıza katıldığımdan beri oynadığımız en iyi maçtı. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim." dedi.

Kayserispor kalecisi Doğan'ı tebrik eden Bakasetas, "Doğan Alemdar'ı kutluyorum. Çok genç ve yetenekli. Türkiye adına da önemli bir yetenek. Kendisini tebrik ediyor, en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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