15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-2
15 Kasım
İsviçre-İsveç
4-1
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
3-2
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
2-2
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
3-1

Bakasetas attı, kızardı; Yunanistan İskoçya'yı devirdi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Yunanistan, sahasında İskoçya'yı 3-2 mağlup etti.

calendar 16 Kasım 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bakasetas attı, kızardı; Yunanistan İskoçya'yı devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Yunanistan, sahasında İskoçya'yı konuk etti.

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Anastasios Bakasetas, 57. dakikada Konstantinos Karetsas ve 63. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

İskoçya'nın gollerini ise 65. dakikada Ben Doak ve 70. dakikada Ryan Christie kaydetti.

Öte yandan Yunanistan'da ilk golün sahibi Bakasetas, 84. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte gruptaki 2. galibiyetini elde eden Yunanistan, 3. sırada konumlandı. İskoçya ise 10 puan ile lider Danimarka'nın 1 puan gerisinde kaldı.

Grubun son haftasında Yunanistan, Belarus'a konuk olacak. İskoçya ise Dünya Kupası bileti için Danimarka'yı konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.