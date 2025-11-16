2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Yunanistan, sahasında İskoçya'yı konuk etti.
Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan 3-2 kazandı.
Karşılaşmada Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Anastasios Bakasetas, 57. dakikada Konstantinos Karetsas ve 63. dakikada Christos Tzolis kaydetti.
İskoçya'nın gollerini ise 65. dakikada Ben Doak ve 70. dakikada Ryan Christie kaydetti.
Öte yandan Yunanistan'da ilk golün sahibi Bakasetas, 84. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte gruptaki 2. galibiyetini elde eden Yunanistan, 3. sırada konumlandı. İskoçya ise 10 puan ile lider Danimarka'nın 1 puan gerisinde kaldı.
Grubun son haftasında Yunanistan, Belarus'a konuk olacak. İskoçya ise Dünya Kupası bileti için Danimarka'yı konuk edecek.
