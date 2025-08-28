28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Bakanlığın, Galatasaray'a açtığı davada karar bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Galatasaray'a karşı açtığı alacak davasında kararı bozdu. Bilirkişi raporunun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirleyen mahkeme, davanın yeniden görülmesine hükmetti.

calendar 28 Ağustos 2025 11:47
Fotoğraf: AA
Bakanlığın, Galatasaray'a açtığı davada karar bozuldu
İstinaf Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilet ve loca gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Galatasaray'a karşı kazandığı 919 bin 242 lira 1 kuruşluk alacak davasının bozdu.
 
Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Bakanlığın itirazını kabul eden istinaf Mahkemesi, bilirkişi raporunun somut ve denetime elverişli olmadığı ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar verdi. 
 
Mahkemenin kararında "Bilirkişinin hesaplama yöntemi, yönetmelik hükümlerine açıkça aykırıdır. Bu nedenle yeni bilirkişi kurulundan rapor alınarak, bakanlığın payının hesaplanması gerekmektedir" denildi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
