Bakanlığın, Galatasaray'a açtığı davada karar bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilet ve loca gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Galatasaray 'a karşı kazandığı 919 bin 242 lira 1 kuruşluk alacak davasının bozdu.

Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Bakanlığın itirazını kabul eden istinaf Mahkemesi, bilirkişi raporunun somut ve denetime elverişli olmadığı ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Mahkemenin kararında "Bilirkişinin hesaplama yöntemi, yönetmelik hükümlerine açıkça aykırıdır. Bu nedenle yeni bilirkişi kurulundan rapor alınarak, bakanlığın payının hesaplanması gerekmektedir" denildi.