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Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti
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07 Şubat 2019 12:37
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Terim ve ailesini, taziyeleri kabul ettikleri kentteki bir otelde ziyaret etti.

Fatih Terim ile bir süre görüşen Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasapoğlu ve Sarıeroğlu daha sonra Adana Valiliğine geçerek, Vali Demirtaş ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

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