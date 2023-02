Bakan Kasapoğlu: '152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye'ye giden Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, bakanların afet illerinde olduğunu söyledi.



Sürecin yönetilmesi ve takibi adına Osmaniye'de bulunduğunu belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bununla beraber bakanlığımızda tesis ettiğimiz kriz merkezimiz var. Tüm bakanlık ekibimiz, tüm yönetim kadememiz, çalışma arkadaşlarımız illere dağılmış vaziyette. Özellikle bakanlık olarak illerimizdeki yurtlarımız, spor tesislerimiz ve gençlik tesislerimiz başta olmak üzere hasar tespitine yönelik çalışmalarımız gerçekleşti. Bununla birlikte tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açmaya yönelik çalışmalarımızı bitirdik. Özellikle 10 ilimizde başta yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız olmak üzere sıcak yemeği, barınma imkanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde."



Bakan Kasapoğlu, "Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız, spor tesislerimizle ilgili hasar tespit çalışmalarını yaptık. Şükürler olsun bakanlığımızın tesislerinde yıkılan, bu anlamda da enkazda kaybettiğimiz sporcumuz, öğrencimiz bulunmamakta." ifadelerini kullandı.



Yurtlarda kalan vatandaşlara sıcak yemek temininin en hızlı şekilde başladığını dile getiren Kasapoğlu, yurtların işletmelerinin ayrıca sahra mutfaklarında görev alarak alandaki vatandaşlara sıcak yemek sağladığını belirtti.



Bakan Kasapoğlu, Kayseri ve Mersin'i lojistik üst olarak belirlediklerini ifade ederek şunları kaydetti:



"Özellikle bu illerden malzeme, teknik ekip dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde bir yandan hazır yemek, diğer yandan tüm ihtiyaçlara yönelik çalışma var. Onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. An itibarıyla 34 gençlik merkezinde, 23 yurdumuzda ve 95 spor tesisimizde olmak üzere toplam 152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi illere kılık kıyafetten, battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. Bu 10 ilin yanında farklı 12 şehrimizde bakanlığımızın tesislerini, depremden etkilenen 10 ilden transfer edilecek vatandaşlara yönelik hazırladık. Buralara bir yandan transfer işlemleri başladı. Diğer yandan da buraya gelen vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği için tüm tedbirler alındı."



Gençlik merkezi liderleri ve gönüllülerinin de sahada AFAD ekipleriyle görev yaptığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, spor camiasına da desteği için teşekkür etti.



"Gece gündüz vatandaşlarımızın yanındayız" Bakan Kasapoğlu, Osmaniye'de 251 binanın yıkıldığını ve an itibariyle 695 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve başta temel ihtiyaçlar olmak üzere yardım ve destek çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğünü dile getiren Kasapoğlu, "Sürecin ilk anlarından itibaren Osmaniye'deyiz. Gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, tüm ekipler hep birlikte buradaki koordinasyonu en güçlü şekilde sağlama vatandaşımızı bu anlamda en ciddi şekilde destekleme anlamında gece gündüz vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.



Osmaniye özelinde bazı bilgileri de paylaşan bakan Kasapoğlu, "Şehrimizde maalesef 251 bina yıkıldı ve an itibarıyla 695 vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşlarımıza rahmet temenni ediyorum. 2 bin 220 yaralımız var. Bir yandan defin işlemleri, kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da mağdur vatandaşlarımızın barınmasına yönelik çadır kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yurtlarımız gençlik merkezlerimiz spor salonlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. İnanıyoruz ki en kısa sürede bu yaraları birlikte saracağız. Bu afeti Allah'ın izniyle milletimizin ferasetiyle en güçlü şekilde birlikte atlatacağız. Kenetlenme çok ama çok önemli, milletimiz bunu en güçlü şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.



Etki alanı ve şiddetiyle çok güçlü bir afet yaşandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Osmaniye'de vatandaşlara hizmet veren tesisleri şu şekilde sıraladı:



"Osmaniye Kız Yurdu, Kayıboyu Kız Yurdu, Karacaoğlan Erkek Yurdu, Kadirli Yurdu, Osmaniye Gençlik Merkezi, Tosyalı Spor Salonu, Osmaniye Salonu, Olimpik Havuz, İl Müdürlüğü Ana Binası, Kadirli Spor Salonu, Kadirli Gençlik Merkezi, Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Bahçe Spor Salonu, Genç Ofisi, Otağ Çadırı, Sporcu Eğitimi Merkezi, Tosyalı Sahası."



Depremden etkilenen şehirlerde tesis, yurt ve gençlik merkezlerinin milletin hizmetinde olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hasar tespitine yönelik çalışmalar tamamlandıkça bu listeyi güncelliyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız Osmaniye özelinde hasarsız binaların tespitine yönelik çalışmalara başladı. Bu anlamda hasarsız binaları kullanımını çabuklaştırma amacıyla lütfen bu konudaki duyuruları Osmaniyeli vatandaşlarımızın takip etmelerini istirham ediyoruz. İlimizdeki enerji ve su noktasındaki sorunları aştık. Marketler açılmaya başladı hayatın normale dönmesine yönelik adımları en hızlı şekilde atmaya devam edeceğiz."





