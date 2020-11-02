Bahçeşehir Koleji, JL Bourg deplasmanında

Bahçeşehir Koleji, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında JL Bourg'a konuk olacak.

Haber; AA
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Bahçeşehir Koleji, JL Bourg deplasmanında
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02 Kasım 2020 12:44
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında Fransa temsilcisi JL Bourg'a konuk olacak.

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bahçeşehir Koleji, grubun son sırasında yer alıyor.

İki maç eksiği olan JL Bourg ise 2 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci basamakta bulunuyor.

 


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