Haber Tarihi: 23 Eylül 2024 19:09 - Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 19:09

Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar hangi gün saat kaçta?

Bahar dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İzleyicilerin merakla beklediği Bahar dizisinin yeni sezonunun başlama tarihi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Dizi severler, Bahar'ın 24 Eylül'de ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak ediyorlar.

Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar hangi gün saat kaçta?
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Her Salı yepyeni bölümleriyle ekrana gelen ve izleyiciyi mest eden sevilen dizinin ikinci sezonu için nefesler tutuldu. Bahar dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bahar dizisi ilk sezonuyla gündemi sallamış ve ekranlarda başarılı bir iz bırakmıştı. İlk sezonunda kısa sürede izleyiciyi kendisine hayran bırakan dizinin ikinci sezonu için de heyecan dorukta. Bahar dizisinin yeni sezon çekimleri için sete çıktığı öğrenilmişti. Şimdi gözler dizinin yeni sezon tarihinde. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor? 10 Eylül Salı Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar ne zaman başlayacak? Bahar 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler…

BAHAR 2. SEZON YAYIN TARİHİ

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 2. sezon yayın tarihi merak ediliyor. Sevilen dizinin yeni sezonunun ilk bölümü ne zaman yayınlanacak, Bahar ne zaman ekrana geri dönüş yapacak araştırılırken merak edilen sorular yanıt buluyor. Yeni sezonun yeni bölüm çekimleri için sete çıkan Bahar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Sevilen dizi 17 Eylül tarihinde ekrana geri dönüş yapacak.

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Salı akşamları ekrana gelen Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. 10 Eylül 2024 Salı bu akşam Bahar yeni bölüm var mı, yok mu araştırılıyor. Bahar dizisi bu akşam ekranda olmayacak. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü 17 Eylül 2024 Salı akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.
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